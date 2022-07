Apă murdară la robinet? Explicații din partea APA CTTA SC APA CTTA SA ALBA informeaza consumatorii ca efectul avariei majore din data de 27.07.2022 (tinand cont si de lungimea tronsonului conductei de aductiune), va fi in perioada urmatoare depasirea valorii parametrului turbiditate. De comun acord cu multe din unitatile administrativ teritoriale ale localitatilor afectate am convenit sa furnizam apa si in aceste conditii, intrebuintata fiind in scop menajer de catre consumatori. Eventualele perturbații, precum și zona in care ele apar, va rugam sa le semnalați Dispeceratului Alba Iulia la numarul de telefon : 0258 – 834501, in vederea… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SC APA CTTA SA ALBA informeaza consumatorii ca efectul avariei majore din data de 27.07.2022 (tinand cont si de lungimea tronsonului conductei de aductiune), va fi in perioada urmatoare depasirea valorii parametrului turbiditate. De comun acord cu multe din unitatile administrativ teritoriale ale…

- Din cauza unei avarii a conductei de alimentare cu apa potabila DN600, produsa in zona SP Galda, SC APA CTTA SA ALBA este nevoita sa intrerupa furnizarea apei in data de 28.07.2022 intre orele 06.00-18.00 in urmatoarele localitati: com. Mihalt, com Bucerdea Granoasa, com. Craciunelu de Jos, com Sancel,…

- Senatorul PSD de Alba, Calin Gheorghe Matieș, a intreprins demersurile necesare pentru ca donatorii Centrului de Transfuzie Sanguina din Alba Iulia sa primeasca, in cel mai scurt timp posibil, tichetele de masa pe care le merita la fiecare act de donație. In prezent, aceștia sunt puși pe liste de așteptare,…

- UPDATE: Avaria a fost remediata! A fost reluata furnizarea apei potabile in toate localitatile, a anunțat APA CTTA, in jurul orei 10.20. Știrea inițiala Din cauza unei avarii a conductei de alimentare cu apa potabila DN600, SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Blaj este nevoita sa intrerupa furnizarea apei…

- APA CTTA SA ALBA- Sucursala Sebes, anunta locuitorii municipiului Sebes ca in data de 12.07.2022 se vor efectua lucrarile de cuplare a noii retele de alimentare cu apa potabila de pe strada Calarasi, lucrari ce fac parte dintr-un proiect mai amplu finantat din fondul de investitii IID. Totodata, se…

- Rugam persoanele cu grupele AB pozitiv și negativ sa vina la noi in centru, pentru a dona sange. La aceste grupe stocul este foarte mic și nu facem fața solicitarilor. Va așteptam la donare! Relații la telefon : 0258834050, transmit reprezentanții Centrului de Transfuzie din Alba Iulia. Post-ul APEL|…

- Sucursala Aiud a operatorului regional APA CTTA SA ALBA, anunta consumatorii ca in data de 02.06.2022, intre orele 09.00-15.00 din cauza unei avarii la conducta de distributie a apei potabile pe strada Sg Hategan din municipiul Aiud, se va intrerupe furnizarea apei potabile la bl. H 4, H6, H8,H7,H9,H…

- Continua spalarea, cu detergent, a carosabilului și a trotuarelor din municipiul Alba Iulia, pentru a scapa de praf, care este cea mai nociva forma de poluare! In funcție de condițiile meteo, astazi și maine se va acționa pe Calea Moților, intre Stadion și Primarie, iar miercuri pe Bulevardul Revoluției,…