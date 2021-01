Apa minerală îngrașă – care este adevărul? Apa minerala ingrașa, așa ca ar fi bine sa renunți la ea daca ești la dieta. Daca vrei sa slabesti, ar fi bine sa bei apa plata, sustin specialistii. Dioxidul de carbon din apa carbogazoasa ar putea contribui la senzatia de foame! Studii realizate pe animale de laborator si pe un esantion redus de subiecti umani sugereaza ca apa acidulata ar favoriza luarea in greutate, scrie DailyMail. Potr Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

