- Un numar de 40 de militari vor fi trimisi in localitatea buzoiana Chiliile pentru ajutorarea sinistratilor si decolmatarea bazinului de apa potabila dupa ce o viitura a distrus vineri noaptea un pod de tuburi izoland peste 400 de persoane si lasand localitatea fara apa potabila, a declarat pentru AGERPRES…

- In Botosani, de pilda, zeci de gospodarii au fost inundate, dupa ce un parau s-a umflat si a maturat totul in cale. Iar in alte judete, suvoaiele au distrus podete si garduri si au „muscat” din asfalt, lasandu-i pe localnici rupti de lume. Raul Slanic, din judetul Buzau, a iesit vineri din matca,…

- Analiza Ministerului de Externe privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim va fi trimisa in aceasta saptamana Presedintiei, Guvernului si Parlamentului, a anuntat, marti, ministrul Teodor Melescanu. El a precizat ca analiza nu are o concluzie, ci cuprinde avantaje si dezavantaje…

- Serviciul de alimentare cu apa potabila va fi sistat in data de 30.05.2018, in intervalul orar 09:00-13:00, in zona Obor din municipiul Buzau, fiind afectati locatarii si agentii economici din blocurile: 1A, 1B si 1C. Sistarea este necesara pentru remedierea unei avarii la blocul 1B.

- Lacul din care este alimentat cu apa potabila orasul Botosani este colmatat aproape in totalitate, iar responsabilii in domeniu nu au solutii pentru a rezolva problema care va duce la disparitia acumularii in urmatorul deceniu.

- "In sedinta de astazi vom adopta o hotarare de guvern prin care vom suplimenta bugetul MAI din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului cu suma de 30 de milioane de lei pentru achizitionarea a 550 de autovehicule de catre Politia Romana", a declarat, la inceputul sedintei de Guvern, premierul…

- Precipitatiile din luna martie au facut prapad in județ. Autoritațile buzoiene au intocmit lista pagubelor și au solicitat bani de la Guvern pentru refacerea drumurilor, a podurilor rupte de șuvoaie. Deputatul Marcel Ciolacu a anunțat astazi suma care va fi alocata județului Buzau. “Județul Buzau va…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca bugetul MAI va fi suplimentat din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului cu 30 de milioane de lei pentru achizitionarea a 550 de autovehicule de catre Politia Romana.