- Apa minerala de Valcele, recomandata in tratarea a numeroase boli datorita continutului extrem de bogat de magneziu, va fi prezentata, la Expo 2020 Dubai, ce va avea loc in perioada 1 octombrie 2021 – 31 martie 2022 in Emiratele Arabe Unite. La aceasta expozitie mondiala, tara noastra este prezenta…

- Parintele Vasile Antonie Tamaș din Valcele a inițiat o noua campanie de ajutorare, de data aceasta, a unor batrani din catunul Hetea, una dintre localitațile cele mai sarace din țara. Foarte popular pe rețelele de socializare și cunoscut pentru acțiunile sale umanitare, parintele Vasile…

- Locatarii blocurilor din orasul Intorsura Buzaului nu mai beneficiaza de apa calda de la jumatatea lunii mai, acest serviciu fiind oprit din cauza pierderilor considerabile pe care le inregistreaza centrala termica pe timpul verii. Primarul orasului, Raul Urda, a declarat ca pierderile se cifreaza la…

- „Nu toate concursurile au premii in bani, excursii sau altele… Eu am avut ideea unui concurs in care premiul cel mare este zambetul. Știu ca poate parea ceva ieșit din comun, dar consider ca trebuie sa fim empatici, daca tot vorbim despre proiectul ”Ignoranța face victime” și sa gasim metode de a crea…

- Pentru iubitorii muzicii lirice, a spectacolelor de opera, opereta, balet, pentru admiratorii jazz-ului, chiar și pentru copiii ce indragesc reprezentațiile muzicale dedicate lor se anunnța o vara…„fierbinte”. La propriu, dar și la figurat. In municipiul de sub Tampa se va derula in AER LIBER o bogata…

- Maistru militar Danuț Oprea, in varsta de 30 de ani, angajat al Unitații Militare 01493 Valcele, are nevoie urgenta de sprijin financiar necesar procurarii unui medicament care poate sa ii salveze viața. In acest sens, militarii din Garnizoana Sfantu Gheorghe au lansat un APEL UMANITAR catre toate persoanele …