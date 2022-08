Apă mai scumpă în nordul țării! Care sunt noile tarife aprobate de ANRE ANRE a aprobat noile tarife la apa pentru consumatorii de la Soroca și Briceni, informeaza Noi.md. Astfel, consumatorii casnici de la Soroca vor achita un tarif de 15,39 de lei pentru un metru cub, in timp ce consumatorii noncasnici vor achita un tarif de 35,20 lei pentru metrul cub de apa. In ceea ce privește canalizarea, consumatorii casnici vor plati 1,60 lei pentru metrul cub, iar noncas Citeste articolul mai departe pe noi.md…

