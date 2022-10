Stiri pe aceeasi tema

- Colterm S.A.-in insolventa a anuntat deja ca saptamana viitoare va fi una cu probleme in ceea ce priveste alimentarea cu apa calda si caldura pentru mai multi consumatori. Compania are si o explicatie pentru care nu toti timisorenii, de fapt foarte multi, nu au beneficiat de caldura in calorifere desi…

- Saptamana a inceput cu fara apa curenta pentru unii clienti Aquatim din Timisoara si judetul Timis. Astfel, pana la ora 14.00, apa e intrerupta pe strazile Emil Zola, Martir Cernaianu, Cireșului, din Timisoara, precum și in Recaș. Sunt lucrari de remediere a unor avarii. La reluarea alimentarii cu apa…

- Avariile si lucrarile afecteaza clientii Aquatim si Colterm inclusiv pe finalul saptamanii. Din cauza unor avarii, consumatorii de pe strazile C-tin cel Mare, Ecoului, Orșova, Martirilor intre Mureș și Musicescu, din Timisoara, precum si cei din Sanmihaiul Roman si Utvin, nu vor avea apa pana la ora…

- Saptamana incepe fara apa la robinete, pana la ora 15.00 astazi, pentru timisorenii care locuiesc pe strazile strazile Anvers, Suceava, Johann Heinrich Pestalozzi si Snagov, dar si pentru locuitorii din Sacalaz și Covaci, din cauza unor avarii la retea. De asemenea, in Recaș presiunea va fi scazuta…

- Aquatim si Colterm au anuntat noi probleme in retea care afecteaza azi mii de clienti din Timisoara. Astfel, apa e intrerupta pe Aleea F. C. Ripensia, Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu, Martir Constantin Zabulica, Socrate, Aurelianus, Delfinului, Luminița Boțoc, precum și in Recaș, din cauza…

- O noua zi, noi avarii in reteaua de alimentare cu apa. Pana la ora 14.00 aceasta e intrerupta azi pe strazile Lorena, Bucegi, Victor Hugo, Luminița Boțoc, din Timisoara, precum și in localitațile Giarmata și Recaș. Pana la ora 15.00 apa e intrerupta si in localitatile Sag, Cerna si Iosif, unde sunt…

- Aquatim a anunțat ca azi, pana la ora 16 au loc lucrari pe Bulevardul Corneliu Coposu, la intersecția cu strada Delfinului, și se va opri de asemenea apa pe strazile Barbu Iscovescu, Intrarea Roma și Bulevardul Corneliu Coposu, din Timișoara. Sunt lucrari de conectare conducte. La fel ca pe Calea Stan…

- Aquatim a anuntat ca astazi și maine, 25 august, efectueaza lucrari de spalare a rețelei de apa și a rezervoarelor, la Jimbolia. Nu se va intrerupe furnizarea apei potabile, dar sunt posibile fluctuatii de presiune pe reteaua de distributie. Altfel, avariile au dus la oprirea apei pana la ora 16.00…