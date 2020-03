Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Un moment extrem de important, de mult timp așteptat de locuitorii comunei Mica, va avea loc joi, 5 martie 2020, zi in care se va semna contractul de execuție privind introducerea rețelelor de alimentare cu apa in comunele Mica și Unguraș. „Este o zi mult așteptata de noi toți și iata…

- FOTO – Arhiva O strada situata pe raza municipiul Dej va ramane marți, 11 februarie, fara apa potabila. Compania de Apa Someș S.A. Cluj aduce la cunoștința consumatorilor ca marți, 11 februarie, incepand cu ora 8:00, se va intrerupe furnizarea apei potabile pe strada Dumbrava Roșie din municipiul Dej…

- Primaria Comunei Mihai Viteazu anunța finalizarea lucrarilor aferente proiectului ”Asfaltari drumuri in localitatea Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, județul Cluj”. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, traficul se desfașoara in condiții de ceața densa, vizibilitatea fiind diminuata pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Cluj, Maramureș, Satu Mare și Salaj. Circulați cu viteza…

- Un accident mortal a avut loc azi-dimineața, in jurul orei 5, pe strada Republicii din comuna Gilau, județul Cluj. Din primele informații, un barbat in varsta de 43 de ani, din Someșul Rece, comuna Gilau, in timp ce conducea un autoturism pe strada indicata, pe fondul neadaptarii vitezei in curba la…

- FOTO – Arhiva Localitatea Chiuiești a ramas astazi, 19 decembrie, fara apa potabila, din cauza unor avarii la rețeaua de alimentare. Compania de Apa Someș S.A. Cluj aduce la cunoștința consumatorilor ca joi, 19 decembrie, incepand cu ora 9:00, s-a intrerupt furnizarea apei potabile in localitatea Chiuiești…

- Localitațile Mintiu Gherlii, Petrești și Salatiu dispun de o noua rețea de apa și canalizare. Investiția, in valoare totala de 21.064.718,29 de lei, TVA inclus, a fost realizata din resurse asigurate de Primaria comunei Mintiu Gherlii, precum și din fonduri nerambursabile. Noua rețea de apa și canalizare…

- FOTO – Arhiva Mare parte din comuna Vad a ramas astazi, 6 decembrie, fara apa potabila. Compania de Apa Someș S.A. Cluj aduce la cunoștința consumatorilor ca vineri, 6 decembrie, s-a intrerupt furnizarea apei potabile in localitațile Vad (numerele 83-150), Bogata de Jos, Curtuiușu Dejului, Bogata de…