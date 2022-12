Stiri pe aceeasi tema

- Apa Nova are un amplu program de investitii, pentru modernizarea si extinderea infrastructurii de apa si canalizare, in Capitala, care se va intinde pe mai multi ani si care ajunge la aproximativ 230 de milioane de euro. Prin extinderea contractului de concesiune, Apa Nova va asigura in urmatorii 11…

- Presedintele PNL Sector 1, Sebastian Burduja, care ocupa si functia de ministru al Digitalizarii, a subliniat ca nu este multumit, ca cetatean, de activitatea primarului general al Capitalei, Nicusor Dan, deoarece acesta nu a rezolvat in doi ani de mandat problemele grave cu care Capitala se confrunta,…

- ”Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti dezvolta infrastructura de metrou dincolo de Soseaua de Centura a Capitalei, catre comuna Berceni. Noul traseu al magistralei M2, care pleaca de la statia Tudor Arghezi, va avea o lungime de trei kilometri ce va putea fi parcurs intr-un interval de 10 minute, in…

- Șoferul unui taxi a murit, iar cei patru pasageri din autoturism au fost raniti, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu un autobuz al Serviciului de Transport București, pe Bulevardul Regina Maria din Capitala. „Astazi, 19 noiembrie a.c., in jurul orei 22:44,…

- Premierul Nicolae Ciuca spune, joi, ca a avut mai multe intalniri cu primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, pe care l-a rugat sa vina cu o soluție tehnica referitoare la sistemul de termoficare din București.

- In aceasta dimineața, un grav accident s-a produs in fața unei treceri de pietoni din centrul Capitalei. Accidentul s-a intamplat in jurul orei 11:00, la intersecția strazilor București și Lazo, transmite Știri.md . Astfel, in urma producerii accidentului, patru rute de troleibuz au fost afectate,…

- Mai mulți consumatori din sectorul Rișcani al Capitalei vor ramine miercuri, 26 octombrie, fara apa la robinet. Potrivit SA „Apa-Canal Chișinau”, apa va fi sistata pe strazile Kiev 1-11 cu fractii, Kiev 6/6 și Nadejda Russo 2 cu fractii. SA „Apa-Canal Chișinau” precizeaza ca furnizarea apei va fi intrerupta…

- Situația incalzirii și a apei calde in locuințele din Capitala este mai rea decat in vreme dictaturii comuniste și averetizeaza asupra pericolului la care sunt expuși consumatorii, potrivit fostului director RADET, Radu Opaina.