Apa geotermală, alternativă energetică inepuizabilă și nepoluantă Romania dispune de o resursa de sute de ori mai mare decat cele de petrol si gaze. In plus, aceasta este inepuizabila si nu polueaza! Este vorba despre apa geotermala, o alternativa energetica pe care din ce in ce mai multi investitori o au in obiectiv. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

