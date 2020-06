Apa, elementul esenţial al vieţii Apa este elementul esential al vietii. Aceasta reprezinta 70% din compozitia corporala si intra in alcatuirea tuturor celulelor organelor si sistemelor din corpul uman. Apa este vitala pentru supravietuire. Fara mancare putem rezista 40 de zile. In schimb, fara apa, nu se poate trai mai mult de doua – trei zile. Apa nu contine calorii Apa nu contine calorii, ci doar minerale, in proportie diferita, in functie de sursa de la care provine. Aceste minerale sunt greu de asimilat de catre organism. Apa creste diureza Cantitatea crescuta de potasiu, calciu si magneziu si scazuta de sodiu (sare) defineste… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Problema unui cutremur devastator se ridica de mai multi ani in Romania. In contextul pandemiei de coronavirus, a restrictiilor inca valabile si a procedurilor speciale din spitale, un asemenea scenariu ar fi cu adevarat catastrofal. Totusi, e bine sa stii ca salvarea depinde chiar de tine, mai ales…

- Ordinul care prevede obligativitatea purtarii maștilor in spatii inchise poate fi atacat in instanta deoarece este un act administrativ cu caracter normativ. Mecanismul adoptat pentru a aplica obligatia este similar celui din starea de urgenta, transmite Mediafax.Ordinul comun MAI-Ministerul…

- Sunt exceptați copiii sub 5 ani. Nu și varstnicii peste 65 Ordinul privind obligativitatea purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si privind spalarea manilor, pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2 pe durata starii de alerta, a fost publicat vineri seara in Monitorul Oficial.…

- In afara de faptul ca da salatelor un gust delicios, ceapa verde este si un medicament de exceptie, folosit, fara intrerupere, de mii de ani. Ceapa verde contine cantitati insemnate de vitamina C, vitamina B9, potasiu, calciu. Insa in afara de nutrientii clasici, aceasta delicatesa vegetala mai contine…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, a afirmat, vineri seara, ca reluarea cursurilor ar trebui sa se faca gradual și e indicat sa incepa cu universitațile și liceele, el...

- Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 15 APRILIE 2020; suntem incurajati sa gandim tot ce e mai bun despre oameni, chiar si cand ei se comporta gresit sau negativ, iar asta se intampla cand Luna este in idealistul Varsator asa cum este azi. O conjunctie dintre Luna si lordul karmei Saturn…

- 02Ce conține carnea de pui? Medicii avertizeaza! Diferența dintre piept și pulpe Medicul nutriționist Mihaela Bilic, absolventa a Facultații de Medicina Generala „Carol Davila“ din Bucuresti, a vorbit despre avantajele oferite de consumul carnii de pui, in raport cu proteinele și caloriile pe care le…