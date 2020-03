Stiri pe aceeasi tema

- Asa cum am anuntat deja, inca din data de 17 martie 2020 activitatile care presupun interactiunea directa cu publicul au fost suspendate pentru o perioada nedeterminata, se arata intr un comunicat de informarea opiniei publice al RAJA Constanta. Insa RAJA gestioneaza in continuare relatia cu abonatii…

- Ziarul Unirea Masuri luate de BOR pentru prevenirea infectarii cu coronavirus. „Bisericile vor fi deschise zilnic“ Bisericile vor fi deschise zilnic in aceasta perioada. De asemenea, BOR a transmis o serie de 7 reguli care trebuie respectate de catre preoti si credinciosi, anunța Patriarhia Romana.…

- Au loc modificari ale programului de eliberarea a cartilor de identitate, pasapoartelor, permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare, precum si a programului de lucru cu publicul la Ministerul Afacerilor Interne.Va reamintim ca la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a fost aprobat…

- Inspectia Muncii atentioneaza atat angajatorii, cat si angajatii ca au obligatia sa ia toate masurile care se impun pentru prevenirea infectarii angajatilor sau lucratorilor cu noul coronavirus –COVID-19.

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale face o serie de recomandari pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor, in contextul aparitiei riscului de imbolnavire cu COVID-19. Printre aceste masuri se numara stabilirea unor programe individualizate de munca sau desfasurarea activitatii prin…

- Un numar informativ de telefon TelVerde, pentru cei care vor informații legate de prevenirea infectarii cu virusul coronavirus a fost lansat astazi. Oamenii pot suna la numarul 0800800358, operaționalizat de Institutul Național de Sanatate Publica. Totodata, autoritațile fac apel ca populația sa apelez…

- La nivelul Institutului Național de Sanatate Publica din subordinea Ministerului Sanatații a fost operaționalizata linia TELVERDE destinata cetațenilor care doresc informații legate de prevenirea infectarii cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Cetațenii care doresc informații despre situațiile legate…

- Epidemia de coronavirus care face ravagii in Italia a alertat intreaga Europa. Sunt 10 localitați din nordul Peninsulei aflate in carantina, cu școli, baruri și magazine inchise. In regiunea Lombardia au fost raportate peste 150 de cazuri de imbolnaviri și sunt deja 2 decese inregistrate. Autoritațile…