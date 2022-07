Apă cu program în tot mai multe sate. În zori, oamenii se întrec în „vânătoarea” de fântâni pentru puțina apa acumulată în timpul nopții Operatorii serviciilor de furnizare a apei potabile impun restricții in furnizarea apei la robinet in sute de sate din toate zonele țarii, din cauza ca seceta a redus considerabil resursele de apa disponibile și fara adoptarea unor astfel de restricții s-ar putea ajunge la situații disperate. Situația este agravata și de faptul ca, in condițiile nivelurilor din ce in ce mai scazute, apa extrasa din sursele de suprafața are un conținut mai mare de aluviuni și este necesar un proces mai indelungat pentru decantare și prepararea apei potabile. In satele galațene, apa cu program: de la ora 0.00 la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

