Astazi – 05 decembrie 2022, s-a inregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apa de pe aleea Triumfului din orașul Onești, județul Bacau. Pentru remedierea acesteia, echipele RAJA sunt nevoite sa reduca presiunea apei potabile, in intervalul orar 11.00 – 14.00, consumatorilor din Cartierul TCR. Ne cerem scuze pentru neplacerile create utilizatorilor din zona, pe care […] Articolul Apa cu presiune redusa in Cartierul TCR! apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .