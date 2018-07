Stiri pe aceeasi tema

- Ella Chiriac (15 ani), eleva in clasa a IX-a la Colegiul National ”Vasile Alecsandri” din Galati, si-a descoperit pasiunea pentru Matematica in clasa a V-a, iar profesoara de Matematica a incurajat-o sa mearga la olimpiada de profil. Chiar de la prima participare, a castigat etapa judeteana a concursului…

- Duminica, Ghița, ”vedeta” orașului Alba Iulia, a fost surprins din nou in imagini, plimbandu-se pe mijlocul drumului, printre mașini. Situația a fost prezentata de atatea ori in ultima vreme, incat nu mai are nevoie de nicio descriere. Putem insa concluziona: albaiulienii sunt cu ochii pe porcul Ghița,…

- Case inundate si drumuri acoperite de ape este bilantul ploii de noaptea trecuta care s-a abatut asupra judetului Galati. A fost COD ROSU de furtuna, valabil timp de o ora , pentru localitațile Tudor Vladimirescu, Piscu, Independența, Slobozia Conachi, Vanatori, Braniștea, Schela si Smardan. Primarul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri seara, o atenționare cod roșu de furtuna pentru județul Galați, valabila pana la miezul nopții. Este pentru prima data in istoria Romaniei cand e emisa o astfel de avertizare.Potrivit ANM, localitațile Tudor Vladimirescu, Piscu,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, in aceasta seara, o avertizare nowcasting de COD ROSU valabil de la ora 22:45 pana la ora 0:00. In judetul Galati, in special in localitatile Tudor Vladimirescu, Piscu, Independenta, Slobozia Conachi, Vanatori, Branistea, Schela si Smardan, se vor semnala…

- Medicii de familie din judetul Galati sunt revoltati ca sistemul cardului de sanatate este nefunctional de aproape 10 zile. Presedintele Patronatului Medicilor de Familie din Galati, Dumitru Marasescu spune ca din cauza acestor probleme exista riscul ca in curand medicii de familie sa fie nevoiti sa…

- Consilierul local PNL Galati, Laurentiu Ichim, a iesit intr-o conferinta de presa cu o solutie aparte ce ar putea fi pusa in practica in vederea reabilitarii Parcului Closca, astfel incat acest spatiu sa devina, din nou, un loc placut pentru relaxarea galatenilor, mai ales ca in zona nu sunt prea multe…

- Dupa scenele șocante din Brașov, unde un om in virsta a fost batut cu salbaticie de doi tineri, un nou caz atrage toate privirile. Un batran din Galați, in varsta de 90 de ani, a fost batut, in plina strada, de un barbat si o femeie. Aceștia l-au și deposedat de mai multe bunuri si de bani.