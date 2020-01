Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza unei avarii la conducta de alimentare cu apa a orașului Abrud, produsa in dimineața zilei de 10 ianuarie 2020, se va intrerupe furnizarea apei potabile in aceasta localitate, pana la remedierea acesteia, au transmis reprezentanții Apa CTTA – Sucursala Apuseni. Potrivit reprezentanților operatorului,…

- Șase blocuri din municipiul Blaj au ramas nealimentate cu gaze vineri dimineața, dupa ce o conducta a fost avariata de un camion. Potrivit ISU Alba, Garda de Intervenție Blaj a intervenit in aceasta dimineața, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, pentru asigurarea masurilor PSI și supraveghere…

- Vești bune pentru iubitorii sporturilor de iarna: Domeniul Schiabil Șureanu se va deschide joi, pe 26 decembrie, in „regim de avarie”. Potrivit reprezentanților domeniului, turiștii vor putea folosi doar telescaunul și partia A3. Chiar daca nu a nins intens, stratul de zapada este suficient cat sa se…

- Un accident rutier s-a produs, luni dimineața, in localitatea Cisteiu de Mureș. Un șofer a lovit cu mașina o conducta de gaz. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Aiud a intervenit in data de 16 decembrie, incepand cu ora 09:33, in localitatea Cisteiu de Mureș, pentru asigurarea masurilor specifice…

- Ziarul Unirea DSVSA Alba: Organizatorii targurilor de produse alimentare trebuie sa solicite aviz temporar de funcționare Organizatorii de targuri/expoziții de produse alimentare sunt obligați sa solicite aviz temporar de funcționare, de la Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor…

- Compania de Apa Buzau prin Sector Ramnicu Sarat anunța utilizatorii din Sat Livada Mare ca, in data data de 12.12.2019 in intervalul orar 9.00 – 11.00, intrerupe furnizarea serviciului de alimentare cu apa potabila, fiind afectati un numar 7 abonati. Masura este necesara pentru remedierea unei avarii…

- Circulatia feroviara intre Teius si Aiud, afectata, marti dimineata, in urma unui accident intre un camion si un tren de pasageri, a fost reluata dupa aproape doua ore, scrie Agerpres. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba a anuntat ca traficul feroviar a fost reluat dupa o ora si 45 de minute…

- Maritza Cibuls, o mama de 32 de ani din SUA, și-a dus copilul de 18 luni la culcare, in patuțul lui și a luat cu ea monitorul de bebeluși cu supraveghere video. La scurt timp a observat chiar langa copilul ei, in patuț, un alt bebeluș, ca o fantoma. Speriata, a mers la copil sa vada despre ce e vorba,…