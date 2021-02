Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a petrecut in cursul serii de astazi, 6 februarie 2021, in jurul orei 19:00, in localitatea Magina. Potrivit primelor informații, detașamentul de pompieri Aiud a intervenit pentru acordarea primului ajutor și descarcerare, in localitatea Magina. Este vorba despre un accident rutier,…

- Furnizarea apei potabile este intrerupta, in acesta dupa-masa, la Aiud din cauza unei avarii la conducta de distribuție. SC Apa CTTA a informat, in urma cu puțin timp, ca din cauza unei avarii la conducta de distribuție de pe strada Tudor Vladimirescu s-a intrerupt furnizarea apei catre urmatorii utilizatori:…

- Ziarul Unirea Apa CTTA Alba: Furnizarea apei este INTRERUPTA, in Aiud, din cauza unei avarii la conducta de distribuție. Zonele vizate Furnizarea apei potabile este intrerupta miercuri dupa masa la Aiud din cauza unei avarii la conducta de distribuție. SC Apa CTTA a informat, in urma cu puțin timp,…

- Traficul este restricționat in cursul zilei de miercuri, 3 februarie, 2021 pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, in vederea efectuarii unor lucrari de asfaltare. Conducatorii auto sunt sfatuiti sa reduca viteza in zona lucrarilor si sa semnalizeze orice intentie de schimbare a benzii de rulare. Pe Autostrada…

- APA CTTA Alba anunța ca marți, 2 februarie 2021, va intrerupe furnizarea apei potabile, timp de aproximativ 9 ore, in localitatile comunei Bistra si localitatea Mușca. Potrivit reprezentanților, se vor efectua lucrari de cuplare a conductei existente la conducta noua de alimentare cu apa. SC APA CTTA…

- APA CTTA SA anunța ca marți, 26 ianuarie 2021, va intrerupe furnizarea apei potabile, timp de 5 ore, in municipiul Aiud. Potrivit reprezentanților primariei, se vor efectua lucrari la conducta noua de distribuție de pe strada Unirii. In vederea efectuarii lucrarilor la conducta noua de distribuție de…

- Apa CTTA Alba: De MIERCURI, furnizarea apei potabile va fi INTRERUPTA, in Cugir, din cauza unor lucrari la rețea. Perioada și strazile vizate SC APA CTTA SA, Sucursala Cugir, anunța ca in perioada 20.01.2021 – 19.02.2021, zilnic, intre orele 11.00 – 15.00, excepție facand sambata și duminica, se va…

- Un șofer din comuna Baița, a pus viața in pericol a patru pasageri pe care-i avea in autoturism. Barbatul, in timp ce conducea pe drumul DN74, in localitatea Mihaileni, dintr-un gest nesabuit a intrat cu mașina pe contrasens izbindu-se de o autouilitara. „In data de 26.11.2020, in jurul orei…