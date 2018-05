Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Apa Targoviște Dambovița sisteaza livrarea apei catre populație in comuna Finta incepand cu data de 11.05.2018, deoarece in urma efectuarii monitorizarii suplimentare a calitații apei, s-au identificat neconformitați la parametrii indicatori ,,clor rezidual liber’’, ,,clor rezidual liber…

- Oamenii au incercat sa acopere craterele pe care sunt nevoiți sa le ocoleasca zilnic cu mașinile. Insa reprezentanții primariei le-au transmis ca risca sa fie amendați. Cu lopetile in maini si cu planuri mari - asa s-au apucat de treaba doi barbati din comuna Samarinești din Gorj. Cum multe dintre…

- Salariații Intreprinderii de Drumuri și Poduri (IDP) Gorj SA nu mai vor sa munceasca gratis, așa ca, marți, cei 20 de muncitori care lucreaza la podul de la Turcinești au declanșat o greva spontana. Oamenii sunt disperați pentru ca nu și-au mai luat lefurile de trei luni, iar conducerea…

- Un barbat in varsta de 72 de ani din comuna dambovițeana Poiana a fost gasit inecat, in paraul Ciorogarla . Barbatul a plecat de acasa in dimineața zilei de marți, 20 martie, dupa un om care sa-i repare hidroforul. Dupa cateva ore, familia a intrat in panica vazand ca barbatul nu s-a intors…

- Localnicii din cele șase sate care formeaza comuna Varadia de Mureș sunt revoltați ca administrația locala ii obliga sa plateasca o taxa pentru un serviciu inexistent, fapt recunoscut inclusiv de catre primar. Cei care s-au prezentat in ultima vreme la casieria Primariei pentru plata taxelor și impozitelor…