- Compania Regionala de Apa Bacau (CRAB) a prezentat azi contractul de 640 de milioane de euro semnat in ultima zi a lunii mai, pentru finanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a Infrastructurii de apa și apa uzata in județul Bacau”. „Este un contract mamut”, a declarat Doru Constantin, managerul…

- In cadrul intalnirii care marcheaza 75 de ani de infiintarea aliantei, prin ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, Romania a semnat scrisoarea de intenție pentru cooperarea multinaționala in vederea dezvoltarii și implementarii de software pentru servicii de Cloud și Edge.

- Semnare Contract de finanțare nr. 30/18.06.2024 pentru Proiectul Sprijin pentru pregatirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Argeș, in perioada 2014 – 2020 – etapa II APA CANAL 2000 S.A.…

- SC APA CTTA SA ALBA continua investițiile in infrastructura de apa și canalizare din județul Alba: Valoarea proiectului depașește 223 milioane de lei SC APA CTTA SA ALBA continua investițiile in infrastructura de apa și canalizare din județul Alba: Valoarea proiectului depașește 223 milioane de lei…

- Apa Ilfov anunța ca are proiecte importante in plina desfașurare. Compania anunța ca lucreaza intens la modernizarea și extinderea stațiilor de epurare din județul Ilfov și opereaza, in prezent, in 15 stații importante din zona. Apa Iflov are proiecte importante in derulare Apa Iflov și-a propus sa…

- „Investitia in proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt va continua cu finantare din Programul de Dezvoltare Durabila. 370 milioane de euro investiti in beneficiul a 45 de unitati administrativ teritoriale din judet. Asemenea a inca 33 de proiecte de dezvoltare…

- In data de 23.05.2024, a avut loc semnarea contractului de executie lucrari ”IF-CL-02 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare in aglomerarea Snagov”. Contractul ”IF-CL-02 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de…