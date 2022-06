Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitești aduce la cunoștința beneficiarilor sai ca, in perioadele de seceta prelungita, orice consum exagerat poate conduce la presiune scazuta sau chiar la lipsa apei pentru o parte din consumatorii branșați la rețeaua publica de alimentare cu apa potabila. In ultimele zile,…

- Peste 700 de prezentari la UPU in minivacanța de Rusalii 719 pacienti s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean din Pitești in minivacanta de Rusalii. Dintre acestia, 147 au ramas internați. Vineri, pe 10 iunie, s-au adresat personalului medical din cadrul UPU 168 de…

- Publitrans 2000 S.A. informeaza publicul calator ca in ziua de 13 iunie 2022 circulatia autobuzelor in municipiul Pitesti se va desfasura dupa un program corespunzator unei zile de duminica. Totodata, incepand de marti – 14 iunie 2022, programul de circulatie al autobuzelor se va desfasura conform orarului…

- S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. informeaza publicul calator ca, in ziua de 1 iunie 2022, circulatia autobuzelor in municipiul Pitesti se va desfasura dupa un program specific unei zile de sambata. Intervalele de succedare vor fi cuprinse intre 10 si 30 de minute. In aceasta perioada se va modifica si programul…

- Zeci de persoane au ajuns la SJU Pitești, dupa ce au fost mușcate de capușe Sezonul cald, cand oamenii incep sa iși desfașoare tot mai multe activitați in aer liber, aduce cu sine o serie de beneficii, printre care asimilarea de vitamine și minerale, dar și pericole, unul dintre acestea fiind mușcatura…

- UPDATE: ALERTA RAPIRE COPIL: MINORA A FOST GASITA In urma cu puțin timp, minora MUSTAȚA PETRUȚA a fost identificata, in municipiul Pitești. Minora nu a fost victima altei infracțiuni. In aceste condiții, alerta de rapire este ridicata. Cercetarile sunt continuate, in vederea stabilirii cu exactitate…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va executa in data de 7 aprilie 2022, intre orele 9 – 22, lucrari de igienizare a rezervorului de inmagazinare a apei din statia de pompare Uda, alimentarea cu apa potabila fiind intrerupta in acest interval orar. Vor fi afectati de aceasta oprire utilizatorii din…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in comunele Albota si Poiana Lacului, in data de 6 aprilie 2022, pentru executia de lucrari, dupa cum urmeaza: · comuna Albota, intre orele 9 – 22: lucrari de igienizare a rezervorului de inmagazinare a apei din statia de pompare…