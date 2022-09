Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat decizia nr. 1813 C9 1868 la contestatia nr. 266 01.08.2022, depusa de Iridex Group Salubrizare SRL, cu sediul in Bucuresti Este vizata procedura de licitatie deschisa, organizata pentru atribuirea contractului avand ca obiect "Delegarea gestiunii…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta ca a alocat o finantare de 83,7 milioane de euro din PNRR pentru constructia de centre integrate de colectare separata prin aport voluntar destinate aglomerarilor urbane, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Municipiul Lugoj, cu sediul in Lugoj, cod postal 305500, Piața Victoriei, nr.4, județul Timiș, cod fiscal 4527381, telefon 0256-352240, fax. 0256-350393, e-mail: [email protected], e-mail persoana de contact: [email protected], anunta intentia de scoatere la licitatie in vederea vanzarii…

- Administrația locala a Municipiului Turda a facut public programul de colectare a deșeurilor pentru perioada Iulie-Septembrie 2022. Atat deșeurile menajere, cat și cele reciclabile, vor fi colectate... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Administrația locala de la Campia Turzii a facut public programul de colectare a deșeurilor pentru perioada iulie-septembrie 2022. Vor fi colectate atat deșeurile menajere cat și cele reciclabile... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ADID TIMIȘ anunța inceperea unei noi campanii trimestriale de colectare a deșeurilor periculoase din menajer in zona 1 rural a județului Timiș, organizata impreuna cu RETIM. Campania se desfașoara in perioada 01 iulie-01 august 2022. Nu ratați ocazia sa le predați legal și gratuit in cadrul campaniei!…

- ADID TIMIȘ anunța inceperea unei noi campanii trimestriale de colectare a deșeurilor voluminoase in zona 0 Ghizela, organizata impreuna cu RETIM. Nu ratați ocazia sa le predați legal și gratuit in cadrul campaniei! Compania RETIM impreuna cu ADID Timiș organizeaza in perioada 01 iulie – 30 august…

- Ministerul Sanatatii anunta pe SICAP trei licitatii pentru achizitia de vaccinuri BCG, impotriva hepatitei B si diftero - tetano - pertussis acelular, in valoare totala de pana la 155 de milioane de lei, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…