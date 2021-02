Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul civil a fost intregistrat recent la Judecatoria Constanta si are ca obiect "actiune in raspundere delictuala pretentiildquo;. Yco Teh Construct Constanta a dat in judecata Asociatia de Proprietari Mamaia nr. 86 si pe mai multi proprietari ai unor apartamente din zona. Compania a construit un…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) prezinta recomandari pentru consumatorii casnici care vor incheia un nou contract la energie pe piata libera. Reamintim ca, din 1 ianuarie 2021, piata de energie electrica pentru clientii casnici s-a liberalizat. ANRE recomanda clientilor casnici…

- La alegerea ofertelor pentru trecerea din piata reglementata in piata concurentiala sau pentru a prelungi valabilitatea contractului pe piata libera, clientii casnici trebuie sa fie foarte atenti la valo...

- Pentru a veni in intampinarea clienților sai persoane fizice care doresc sa incheie un contract in piața concurențiala, Electrica Furnizare a simplificat procesul de contractare și solicita un singur document oficial in original: actul de identitate. Condiția pentru incheierea noului contract de furnizare…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a prelungit pana la 31 martie 2021 perioada in care consumatorii casnici pot incheia contracte de furnizare a energiei pe piata concurentiala. Cei care nu o fac raman pe piața de serviciu universal,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Proiectul de prelungire a contractelor pentru proprietarii de garaje, pe o perioada de trei ani, a fost retras la vot de primarul Dominic Fritz. Acesta vrea ca noile prevederi sa fie cat se poate de clare, astfel incat municipalitatea sa poata rezilia contractele oricand dorește sa faca lucrari in zonele…

- Un proiect care viza prelungirea contractelor pentru proprietarii de garaje din Timișoara pentru o perioada de trei ani a fost... The post Proiectul privind prelungirea contractelor cu proprietarii de garaje, retras de pe ordinea de zi a CL Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Printr-un comunicat semnat de Petru Olariu, Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara (FALT) anunța ca, in data de 24.11.2020... The post Noii parlamentari au deja de lucru. Sunt asteptate clarificari la o lege importanta pentru proprietarii de apartamente appeared first on Renasterea banateana .