- Incepand cu data de 1 august 2024, orice client al societații Apa Canal 2000 poate apela serviciul Call Center la numarul unic 0248 233 237 pentru a afla informații despre valoarea facturilor neachitate. Interogarea soldului se poate obține rapid, singura condiție fiind cunoasterea codului de client…

- COMUNICAT DE PRESA. Probleme identificate de Apa Canal 2000 SA in comuna Mihaești: apa potabila folosita pentru livezi și irigat gazon din branșament de apa ilegal! Pe fondul secetei prelungite, operatorul intampina greutați in asigurarea serviciului de alimentare cu apa in comuna Mihaesti, pe care…

- Semnare Contract de Finanțare nr. C1I100122000210 pentru proiectul EXTINDEREA REȚELELOR DE APA ȘI CANALIZARE MENAJERA PE STRAZILE CRINULUI, PARCULUI, PRIMAVERII, PRINCIPALA – SAT MOZACENI VALE ȘI STRADA PRINCIPALA – SAT BARLA, COM. BARLA, JUDEȚUL ARGEȘ – ETAPA A II-A (cod proiect – C1I100122000210)…

- In urma a patru percheziții domiciliare, efectuate pe 27 iunie de catre polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, impreuna cu procurorii DIICOT Pitești, in județul Argeș și in municipiul București, Petre Popa, patronul unei…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in orasul Costesti, in ziua de marti 02.07.2024, intre orele 8 – 18, fiind afectati utilizatorii din satul Podu Brosteni. Oprirea furnizarii apei este necesara pentru executia lucrarii de racordare a conductei nou executate in Podu…

- „In vederea remedierii unei avarii aparute pe conducta de distributie PEHD DN 200, societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in orasul Topoloveni, astazi 4 iunie 2024, in intervalul orar 21 – 06. Ne cerem scuze fata de abonatii afectati de aceasta oprire si ii rugam sa isi…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in municipiul Pitesti, cartier Exercitiu, in ziua de joi 30.05.2024, intre orele 8 – 20, fiind afectati urmatorii utilizatori: Exercitiu, de la intersectia cu str. Smeurei pana la intersectia cu str. Constantin Dobrescu Arges, si…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in comuna Bradu, in ziua de miercuri 8.05.2024, intre orele 10 – 18, fiind afectați utilizatorii situati pe strazile Crizantemei, Unitatii si pe strada Principala – de la intersecția cu str. Unitatii pana la intersectia cu str. Crizantemei.…