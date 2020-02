Apă Canal 2000 SA angajează chimişti pentru Uzina de apă Budeasa Apa Canal 2000 SA angajeaza chimisti pentru Uzina de apa Budeasa. S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitesti, cu sediul in municipiul Pitesti, bulevardul I.C. Bratianu nr. 24A, judetul Arges, organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de chimist la Laboratorul Uzinei de Apa Budeasa (punct de lucru comuna Maracineni) pe perioada determinata de 6 luni. Scopul postului: prelevarea probelor de apa si efectuarea analizelor. Conditiile de participare la concurs pentru postul de chimist sunt: studii superioare in domeniu absolvite cu diploma de licenta; abilitati operare PC; apt din punct de vedere medical,… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

