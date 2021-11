Stiri pe aceeasi tema

- Colterm SA a anunțat, astazi, ca reluarea furnizarii de gaz metan s-a facut cu intarziere și in nordul Timișoarei este o avarie importanta. ”Din pacate, distribuitorul de gaz a intarziat livrarea acestuia cu 4-5 ore, motiv pentru care nu am reușit sa repunem in funcțiune sistemul de incalzire in timpul…

- In vederea efectuarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu caldura urbana, Etapa II”,…

- Incepand de luni, E.ON o sa inchida gazele pentru Colterm, la doua zile dupa ce primarul a anunțat falimentul companiei de termoficare. „Parcurgem o perioada extrem de grea din cauza exploziei prețurilor la gaz. Compania E.ON ne-a informat astazi ca, in 25 octombrie va deconecta Colterm. Nu ne-am dorit…

- Municipiul Timisoara ar putea ramane, de luni, fara apa calda si caldura, dupa ce E.On a anuntat compania de termoficare din Timisoara, Colterm, ca va sista furnizarea de gaze naturale din cauza datoriilor pe care Colterm le are la E.ON. ”Primaria Timisoara depune eforturi uriase pentru continuarea…

- Blocurile si institutiile publice din orasul Intorsura Buzaului, racordate la reteaua de termoficare, vor avea apa calda si caldura incepand cu data de 1 octombrie. Primarul orasului, Raul Urda, a declarat ca depozitele sunt pline cu combustibil, dar cantitatea existenta nu este suficienta pentru intreaga…

- Mai mulți timișoreni vor ramane fara apa calda, saptamana urmatoare. Societatea de termoficare executa lucrari de mentenanța la rețeaua primara pentru a evita eventualele avarii din perioada de iarna. Se lucreaza treptat, in diverse zone ale orașului.

