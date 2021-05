Stiri pe aceeasi tema

- 700 de imobile din capitala nu au apa calda Foto: bucurestifm.ro. Furnizarea apei calde a fost oprita sau se face în mod deficitar în peste 700 de imobile din capitala, potrivit informatiilor postate pe site-ul Companiei Municipale Termoenergetica. Sunt afectate imobile din…

- Vreme calda, cer variabil și fara precipitatii anunța meteorologii pentru astazi. La Briceni si Soroca se vor inregistra 14 grade, la Balti 15, la Orhei cu un grad mai mult. La Tiraspol și Leova maxima va fi de 18 grade.

- Vremea a fost frumoasa si calda. Cerul a fost variabil. Vantul a suflat slab la moderat. Temperaturile maxime au fost cuprinse intre 20 de grade la Ocna Sugatag si 22 de grade la Sighetu Marmatiei si Baia Mare. Cel mai rece a fost noaptea trecuta si in aceasta dimineata la statia meteo Iezer – 2 grade.…

- In vederea remedierii unei defecțiuni aparute la rețeaua primara, compania de termoficare va intrerupe furnizarea apei calde și a incalzirii la cateva puncte termice din Timișoara, joi, 1 aprilie, intre orele 8-16. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor: A. Șaguna,…

- Tribunalul Constanta a dispus ieri ca minorul, de 15 ani, din Mangalia, acuzat de moartea lui Andrei, de 13 ani, tot din Mangalia, sa ramana in arest la domiciliu. Oficial "Mentine masura arestului la domiciliu dispusa fata de inculpat, urmand a fi verificata sub aspectul legalitatii si temeiniciei…

- Din cauza unor avarii aparute pe retelele de transport amplasate pe strada Puskin si bulevardul I.C. Bratianu , nu se pot asigura deocamdata serviciile de termoficare in zonele Capitol si Spitalul Clinic de Boli Infectioase.Echipele de interventie ale R.A.D.E.T Constanta au inceput lucrarile de eliminare…

- ESTIMAREA EVOLUTIEI VALORILOR TERMICE SI A PRECIPITATIILOR IN INTERVALUL 22 FEBRUARIE – 07 MARTIE 2021 In prima saptamana va predomina Post-ul Pare ca vine primavara! Meteorologii anunța vreme calda in perioada urmatoare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Mai aveți la dispoziție 4 zile pentru a va depune dosarele pentru posturile vacante scoase la concurs la Casa Violeta din Carei. Directia de Asistenta Sociala și Protecția Copilului a Județului Satu Mare organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de…