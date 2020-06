Apa a inundat străzile și mai multe curți din Sâncel, în urma ploii torențiale căzute astăzi Codurile de vreme rea care au fost anunțate pe toata raza județului Alba, in aceasta zi, și-au facut simțita prezența și in satul Sancel. In filmarea facuta de un localnic care s-a aflat in mijlocul furiei naturii, se poate vedea cum apa iși croiește drum pe strazile din localitate și cum este la un pas de a intra in curțiile oamenilor din sat. Instabilitatea climatica nu da semne de slabire in județul Alba, Sancel fiind doar unul dintre multiplele localitați afectate de vremea rea. Acest articol a fost citit de: 0 ori Citeste articolul mai departe pe blajinfo.ro…

Sursa articol si foto: blajinfo.ro

