Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Dolj a anuntat marti ca suspenda activitatea feribotului care deservește linia Oreahovo – Bechet, din cauza nivelului foarte scazut al fluviului Dunarea. Acum, toți șoferii care ar fi trebuit sa treaca granița pe la Bechet sunt redirecționați catre Turnu Magurele sau Calafat, vami aflate…

- Rezerva de apa din Romania este in scadere, dar suficienta pentru cei care se alimenteaza centralizat din sursa de apa de suprafata, informeaza Administratia Nationala „Apele Romane”, intr-un comunicat transmis marți. ANAR face apel la calm si responsabilitate sociala pentru folosirea rationala a resurselor…

- Rezerva de apa din principalele 40 de lacuri de acumulare ale Administrației Naționale „Apele Romane” iși menține tendința de scadere pana la sfarșitul lunii iulie. Alimentarea cu apa este restricționata in aproape 300 de localitați din Romania.

- Festivalul ICon Arts Transilvania, care se va desfasura in perioada 25 iulie - 7 august 2022 in zece localitati din sudul Transilvaniei, va cuprinde 16 evenimente, printre care concerte imersive de muzica de camera, arii si duete de opera si jazz, informeaza Asociatia "Uniunea de Creatie Interpretativa…

- Speranta de viata in Romania a scazut dramatic: Care este situația in Europa Speranta de viata in Romania a scazut dramatic: Care este situația in Europa In timp ce alte state europene au reusit ca dupa primul an de recul, sa revina la niveluri apropiate de cele anterioare pandemiei, speranta de viata…

- Meteorologii au emis un cod galben de vant puternic și vreme rea in mai multe județe din Romania, in urmatoarele ore. Ce zone sunt vizate, aflați in urmatoarele randuri. Avertismentul meteorologilor Potrivit specialiștilor, mai multe județe din țara se afla sub avertizarea de cod galben de vant puternic,…

- Ministerul Dezvoltarii a finalizat repartizarea pe județe a fondurilor RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - Ministerul Dezvoltarii a finalizat repartizarea pe județe a fondurilor disponibile prin programul național de investiții Anghel Saligny, pentru realizarea, extinderea și modernizarea infrastructurii…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, afirma ca acele doua nave de mici dimensiuni care au fost observate la gurile Dunarii si care au fost scufundate de catre armata ucraineana cu ajutorul dronelor cel mai probabil aveau misiunea de a supraveghea zona, in conditiile in care Rusia nu controleaza…