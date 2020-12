Stiri pe aceeasi tema

- Vremea mai rece decat de obicei pentru aceasta perioada care se instaleaza in Europa va da probabil un al doilea impuls pietelor de gaze naturale si energie electrica de la inceputul sezonului de incalzire, scrie Bloomberg. Raceala creste speranta ca, dupa caldura record din 2019, aceasta iarna se va…

- Tesla a anunțat miercuri al cincilea trimestru consecutiv în care a înregistrat profit, producatorul de mașini electrice sperând sa încheie anul pe plus pentru prima data în istoria sa, transmite Business Insider.Compania afirma ca a câștigat 0,76 de dolari…

- Cumparatorii de produse agricole din Cairo si pana in Islamabad au intrat intr-o febra a cumparaturilor dupa ce pandemia de Covid-19 a perturbat lanturile de aprovizionare, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Iordania si-a constituit rezerve record de grau in timp ce Egiptul, cel mai mare cumparator…

- A fost haos la o școala din județul Vaslui. Zvonul fals cum ca ar fi inceput vaccinarile anti-Covid și ca acest lucru le-ar pune in pericol sanatatea micuților, a creat panica și agitație in randul parinților.

- Gigantul bancar american JPMorgan Chase este aproape de o intelegere prin care va plati o amenda de aproape 1 miliard de dolari pentru a pune capat unei investigatii referitoare la o potentiala escrocherie pentru manipularea pieței, potrivit surselor citate de CNBC.Citește și: SURSE - Scenariu…

- Rusia urmeaza sa isi consolideze pozitia de forta mondiala pe piata mondiala a graului, in conditiile in care in acest sezon ar urma sa fie responsabila pentru o cincime din comertul mondial, transmite Bloomberg.