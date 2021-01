Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului i-a cerut ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, sa dispuna efectuarea de noi verificari privind disponibilitatea Euthyrox pe piata, in conditiile in care pacientii reclama in continuare lipsa acestui medicament din farmacii. Avocatul Poporului a postat, miercuri, solicitarea prin…

- Gabriela Firea a cerut demisia ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, printr-o postare pe Facebook, in care l-a acuzat pe acesta ca "decredibilizeaza campania de vaccinare prin minciuni penibile".

- "La Cluj si la Bucuresti nu mai sunt locuri, lucru imbucurator. Acum problema este nu avem destul vaccin. Toata organizarea logistica este la MApN, solutia va fi realocarea de doze cand vor ajunge altele. Problema este ca sunt mult mai multi oameni care vor sa se vaccineze, fata de numarul de doze…

- Marți, europarlamentarul și prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a criticat pe Facebook masurile luate de Vlad Voiculescu în cazul spitalului din Corabia, unde un batrân statea în genunchi cerând ajutorul medicilor, într-o sala de…

- Avocatul Poporului a trimis, miercuri, trei solicitari catre ministrul Sanatatii, directorul STS si presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19.Renate Weber ii solicita actualului ministru al Sanatatii , Vlad Voiculescu, mai multe informații…

- Avocatul Poporului (AP) a solicitat ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, date privind activitatea si gradul de incarcare a laboratoarelor specializate in servicii de testare HIV la nivel national. Potrivit solicitarii postate, marti, pe site-ul AP, institutia mai cere sa i se comunice: numarul statistic…