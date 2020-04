Avocatul Poporului (AP) reitereaza solicitarea catre ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ca in viitoarele ordonante militare sa se utilizeze formulari exacte privind continutul constitutiv si juridic al faptelor ce constituie contraventii, potrivit unui comunicat transmis de AP, marti, AGERPRES.



"In contextul nemultumirilor aparute in mass-media, pe paginile de socializare, precum si in randul petentilor fata de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2020, prin care au fost majorate limitele amenzilor contraventionale si au fost stabilite sanctiuni contraventionale…