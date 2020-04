Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a prezentat un tutorial video care arata, pas cu pas, cum pot fi completate datele necesare pentru obținerea Certificatului de Situație de Urgența.Marlin Motion a ajutat pro bono în elaborarea acestui tutorial video.

- Recomandarile Avocatului Poporului privind contravențiile și sancțiunile in timpul starii de urgența In contextul nemulțumirilor aparute in mass-media, pe paginile de socializare, precum și in randul petenților fața de prevederile Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 34/2020, prin care au fost majorate…

- Guvernul, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, vine in ajutorul operatorilor economici a caror activitate a fost afectata de raspandirea coronavirusului SARS–CoV-2. Aceștia pot solicita Certificate de Situație de Urgența pe care le pot utiliza in relațiile cu instituțiile publice…

- Operatorii economici pot solicita Certificatele de Situație de Urgența! Se elibereaza exclusiv ONLINE și GRATUIT! Aplicația dedicata eliberarii Certificatelor de Situație de Urgența este activa și poate fi accesata pe platforma http://prevenire.gov.ro ”Am lansat aplicația pentru eliberarea Certificatelor…

- Ministerul Economiei a analizat mai multe intrebari primite din partea operatorilor economici in legatura cu obținerea Certificatului de Situații de Urgența și a transmis o serie de clarificari punctuale. Cazuri punctuale Cum pot beneficiarii programelor naționale sa suspende obligațiile contractuale…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) a publicat, miercuri, detalii suplimentare despre emiterea Certificatului de Situatie de Urgenta (CSU) pentru companii. Ministerul transmite ca beneficiarii programelor nationale care au inchis sau redus activitatea isi pot suspenda, la cerere,…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) a publicat noi detalii despre emiterea Certificatului de Situatie de Urgenta (CSU) pentru companii. Beneficiarii programelor nationale care...

- Certificatul de Situație de Urgența poate fi solicitat de orice operator economic care a fost nevoit sa-și intrerupa total sau parțial activitatea din cauza starii de urgența, dar și de operatori economici care au inregistrat scaderi semnificative ale veniturilor din același motiv. Ministerul Economiei,…