AP Moller-Maersk anticipează o încetinire a cererii globale de containere maritime anul acesta, pe fondul slăbirii încrederii consumatorilor Compania daneza de transport maritim si de logistica, una dintre cele mai mari din lume si un barometru amplu pentru comertul global, a declarat ca a incarcat pe nave cu 7,4% mai putine containere in trimestrul al doilea, in comparatie cu aceeasi perioada din 2021, ceea ce a determinat-o sa revizuiasca previziunile anuale pentru afacerile sale de containere. Maersk se asteapta acum ca evolutia cererii sa se situeze la nivelul inferior al intervalului prgnozat, intre -1% si 1% in 2022, deoarece inflatia si preturile in crestere ale energie umbresc perspectivele economice globale. ”Incertitudinea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

