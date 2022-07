AOJND: Propunerea de taxare a jocurilor de noroc discriminează jucătorii de pe platformele online Propunerea Guvernului de marire a taxelor percepute jucatorilor, așa cum a fost aceasta propusa in proiectul de OUG, discrimineaza jucatorii pe platformele online, care sunt taxați de la 10% la fiecare retragere, in timp ce jucatorii de la sloturi, cazinouri tradiționale sau cluburi de poker sunt scutiți de orice taxa la retrageri de pana la 600 de lei. “Nu putem vorbi de combaterea dependenței de jocuri de noroc cand ii penalizam pe cei mai corecți dintre operatori, cei din online, care au implementate sisteme auditate de joc responsabil,” a declarat Odeta Nestor, președintele AOJND, for care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

