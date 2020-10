Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea filmului la nivel mondial. Un celebru actor s-a stins din viața la doar 19 ani. Acesta era extrem de cunoscut pentru rolul jucat intr-unul dintre cele mai urmarite seriale. Este vorba despre tanarul actor, Archie Lyndhurst, vedeta serialului CBBC „So Awkward" și fiu al actorului englez…

- Marvel a decis amanarea pentru 2021 a lansarilor peliculelor ”Black Widow”, un film cu supereroi, si ”West Side Story”, in regia lui Steven Spielberg, spre dezamagirea operatorilor de cinema care isi pusesera sperantele intr-o crestere a numarului de spectatori in cinematografe la sfarsitul anului.…

- Trailerul oficial al lungmetrajului „Procesul celor sapte din Chicago/ The Trial of the Chicago 7”, cu Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton si Eddie Redmayne in distributie, scris si regizat de Aaron Sorkin, cineast premiat cu Oscar, a fost lansat miercuri de Netflix, potrivit news.ro.Filmul,…

- Actorul Chadwick Boseman, devenit un star de talie mondiala dupa ce a interpretat rolul principal masculin in filmul cu supereroi "Black Panther", inspirat din universul benzilor desenate Marvel, a murit la varsta de 43 de ani la finalul unei lupte de patru ani cu cancerul de colon, potrivit unui anunt…

- Brad Pitt si cantaretul britanic Harry Styles vor juca impreuna in filmul lui Dan Gilroy, "Faster, cheaper, better", au confirmat pentru agentia EFE surse ale companiei de distributie a filmului in Spania, Vertice 360. Potrivit sinopsisului oficial, filmul va prezenta impactul inteligentei…

- Charlize Theron este o mama incredibila! Recent, actrița de 44 de ani, i-a explicat fetei ei August care are cinci ani de ce nu are nevoie de un barbat in viața ei. Actrița din ”Mad Max” și ”Monstrul” nu e pregatita inca sa ii faca pe plac și fiicei ei August, de 5 ani, care […]

- Compania Netflix a anuntat ca ''Ratched'', serialul pe care producatorul Ryan Murphy l-a creat ca un prequel al celebrului film "Zbor deasupra unui cuib de cuci" ("One Flew Over The Cuckoo's Nest" - 1975), va fi lansat pe platforma sa digitala in data de 18 septembrie, relateaza…