Anxietatea îți poate provoca simptome asemănătoare cu cele cauzate de coronavirus Situația in care ne aflam cu pandemia de coronavirus poate reprezenta o sursa de anxietate pentru multa lume – și tocmai aceasta anxietate poate starni simptome care aduc aminte de COVID-19. Daca simți ca ai probleme de respirație și ca iți este atat de cald incat transpiri, nu te gandi imediat ca ești infectat cu coronavirus. Este posibil sa suferi un atac de panica. Un atac de panica cauzat de anxietate poate avea simptome asemanatoare cu infectarea cu coronavirus. Aceasta din urma are ca simptome principale febra, tusea seaca, dificultațile de respirație și durerile in gat. Atacurile de panica… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

