„Anxietatea“ fermierilor ruși Volumele de grau exportate de Rusia nu au scazut și sunt in prezent in jur de un milion de tone pe saptamana. Fermierii ruși sufera din cauza taxei la export impusa de Moscova, care este in jur de 50 de dolari pe tona, și astfel se comprima marjele de rentabilitate. Exista foarte multa anxietate in randul fermierilor ruși in acest moment, iar aceștia iau in calcul reducerea suprafețelor cultivate cu grau de primavara. Recent, a fost o licitație in Turcia, la care in mod clar nu a existat nicio oferta rusa. Este puțin ambiguu, ceea ce menține teoria și zvonul. Poate ca pur și simplu cumparatorii… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

