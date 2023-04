Anxietate și depresie de la cartofii prăjiți!? Un studiu publicat recent in revista americana PNAS susține ca a manca frecvent alimente prajite marește foarte mult riscul de anxietate și depresie. Potrivit CNN, autorii acestui studiu au analizat obiceiurile alimentare ale unui numar de peste 140.000 de persoane timp de 11 ani. Cele care au consumat frecvent alimente prajite, in special cartofi prajiți, prezentau risc de anxietate și de depresie mai mare cu 12% și, respectiv, 7%, comparativ cu persoanele care mancau rar asemenea preparate, explica articolul publicat in PNAS. Acest risc este ”mai pronunțat” in cazul barbaților și al tinerilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

