Anvelopele second hand, de iarna, o optiune ce iti salveaza portofelul Ori de cate ori cade prima ninsoare incep si problemele in trafic. Va prezentam in cele ce urmeaza cateva informatii care sa va ajute sa intampinati sezonul rece pregatiti. Un set de anvelope, fie ele anvelope second hand pot fi o optiune care sa va echipeze cu succes masina, fara a afecta bugetul. De ce trebuie sa avem in vedere schimbarea anvelopelor? Siguranta in trafic trebuie sa primeze. Anvelopele de vara nu vor avea niciodata aderenta adecvata pe durata rularii in conditii de zapada, gheata sau polei si isi vor pierde din tractiune. Franarea, stabilitatea masinii sunt… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

