Anvelopele de iarnă 2021: De când sunt obligatorii şi care sunt AMENZILE Anvelopele de iarna 2021: De cand sunt obligatorii si care sunt AMENZILE Primele ninsori si-au facut deja aparitia la munte, iar prognozele ANM anunta ca vremea se raceste si aduce cu ea fenomene specifice sezonului rece. Poliția Romana anunța ca a inceput sezonul anvelopelor de iarna obligatorii și transmite ca șoferii ale caror autovehicule nu sunt dotate cu astfel de pneuri pot primi amenzi de pana la 2.900 de lei, precum și reținerea certificatului de inmatriculare. Deși nu exista o data de la care anvelopele de iarna sunt obligatorii, acestea trebuie sa fie mereu prezente atunci cand circulați… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Registrul Auto Roman a transmis ca anvelopele proiectate pentru toate anotimpurile (“all season”) nu sunt anvelope de iarna. Informația a fost publicata marți, 5 octombrie, de organizatia de protectie a consumatorilor InfoCons . “Aparitia sezonului rece (…) reprezinta (…) demararea procesului de inlocuire…

- Annalena Baerbock, candidata Verzilor la postul de cancelar al Germaniei, a recunoscut duminica, dupa încheierea alegerilor parlamentare, ca a facut greseli în campania electorala.„Am vrut mai mult. Nu am reusit asta, inclusiv din cauza propriilor greseli la începutul…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat vineri ca nu a dat nici derogare, nici aviz pentru desfașurarea Congresului PNL in spațiu inchis, cu 5.000 de oameni, la Romexpo. Intrebat de ce a dat derogare pentru Congresul PNL, in condițiile in care valul 4 a adus o explozie a numarului de infectari…

- Anvelopele de iarna sunt obligatorii cand se circula pe drumuri acoperite cu zapada, gheața și polei, indiferent de sezon. Și sunt acceptate atat anvelope de iarna, cat și cele all season care au specificații și certificari pentru mers pe zapada. ...

- Cand și cați bani se dau pentru ajutorul de incalzire in iarna 2021-2022? Cand și cați bani se dau pentru ajutorul de incalzire in iarna 2021-2022? Legea consumatorului vulnerabil, privind ajutorul financiar dat de Guvern pentru incalzirea locuințelor, a fost adoptata de Parlament. Actul normativ prevede…

- Poliția Romana a prezentat astazi o informare privind acțiunile desfașurate in primele 8 luni ale acestui an, pentru combaterea ilegalitaților din domeniul silvic, atat la nivel național, cat și in județul Suceava. Astfel, in județul Suceava structurile de ordine publica din cadrul Inspectoratului…

- Premierul Florin Cițu a anunțat joi, dupa ședința de Guvern, ca legea consumatorului vulnerabil nu este suficienta și cauta soluții pentru aceasta iarna. „Oricum v-am spus din primul moment ca aceasta lege nu este de ajuns și vom veni cu compensari pentru mai multe persoane pentru aceasta…

- Premierul Florin Cițu a facut primele declarații dupa scandalul din ședința de Guvern. El a spus ca in cazul programului Anghel Saligny procedurile au fost respectate, tocmai de aceea a fost pus pe ordinea de zi, evitand sa raspunda daca acesta are avizul necesar de la Ministerul Justiției. -…