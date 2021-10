Anvelopele ALL SEASON NU sunt de iarnă. RAR, avertisment pentru șoferi Instituția atrage atenția ca, odata cu apropierea sezonului rece, șoferii trebui sa-și doteze mașinile cu anvelope care sa aiba inscriptionate pe ele literele "M", de la "mud" - namol, in limba engleza si "S", de la "snow" - zapada, in limba engleza. In cazul in care șoferii nu se conformeza, risca o amenza cuprinsa intre 1.300 de lei și 2.900 de lei, dar și 9 pana la 20 de puncte de amenda. De asemenea, este posibila și ridicarea certificatul de inmatriculare a masinii, daca sunt prinși incalcand legea. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

