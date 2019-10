Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca Romania se indreapta spre o perioada in care Klaus Iohannis va avea puterea absoluta, analistul politic Bogdan Chirieac a raspuns: ”Cel puțin astazi, la jumatatea lui octombrie 2019, așa par lucrurile. Și Basescu parea prin 2010 ca va fi lider absolut al Romaniei, multa vreme, și nu…

- Inițiativele lui Daniel Florea genereaza din nou un conflict politic in București. Liderul consilierilor generali ai PNL acuza pe primarul Sectorului 5 ca saboteaza propriii cetațeni, prin risipa banilor publici. "Il somez pe inchipuitul edil, supranumit de locuitorii Sectorului 5 "primarul…

- Intrebat daca decizia PSD de a schimba conducerea organizatiei Cluj, ar putea face ca parlamentarii ce reprezinta acel judet sa tradeze partidul si sa voteze pentru motiunea de cenzura, Bogdan Chirieac a declarat: "Daca nu este stins incendiul la timp, sigur ca se poate ajunge si acolo. Problema…

- ”Ludovic Orban a lucrat vreo zi la privat? Nu ca primește niște bani de la unul și el e la București. Ca a fost tot timpul pe la stat. Toți marii liberali espre care vorbim sau USR-iști, toți au lucrat la stat sau au avut contracte cu statul și acum mușca mana care i-a hranit. Spuneți-mi unul care…

- "Exista acea parte de Ferentari, lasata asa in negura istoriei, unde sunt 16 din cele mai sarace 20 de locuri din tara. Avem niste zone care sunt printre cele mai sarace din tara. Toate aceste puncte fac obiectul preocuparilor noastre. Am luat multi bani europeni, suntem implicati in multe programe.…

- ​Companiile care au activ net negativ și sunt finantate prin credite de asociati vor trebui sa își majoreze capitalul social cu aceste credite, sancțiunea pentru neîndeplinirea acestei obligații fiind radierea, a declarat Gabriel Biriș, specialist în fiscalitate, într-o postare…

- Pe 30 iulie 2019, premierul R. Moldova Maia Sandu a acordat un interviu Agenției de presa ruse TASS. Interviul este important din doua puncte de vedere. Primul: prefațeaza vizita premierului Maia Sandu la Moscova, care va avea loc în toamna. Al doilea: un asemenea…

- ARAD. Ceea ce preconizam, s-a intamplat. Problema apei de ploaie, care genereaza cheltuieli uriase pentru agentii economici, a fost dezbatuta si in sedinta Consiliului Judetean Arad, care a avut loc miercuri, 31 iulie. Primul care a deschis discutia a fost consilierul judetean PSD Adrian…