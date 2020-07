Stiri pe aceeasi tema

- "Incepand de astazi, s-a anuntat ca turistii romani pot sa mearga din nou in Turcia. Tour-operatorii romani de chartere incep din 15 august sa zboare spre Antalya. E foarte bine ca a mai aparut o noua destinatie, avand in vedere ca pana acum turistii nostri aveau de ales intre ofertele din Romania,…

- Persoanele sosite din țarile cu un numar mic de cazuri COVID-19 nu vor mai sta in carantina sau izolare la domiciliu, este una dintre masurile de relaxare anunțate joi de CNSU, care urmeaza sa intre in vigoare incepand din 15 iunie. Premierul Ludovic Orban a anunțat ca mecanismul de stabilire a…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, considera ca persoanele sunt mai expuse la infectarea cu Covid-19 in țara, decat in Grecia sau in Bulgaria, doua dintre destinațiile de vara cele mai cautate de catre turiștii romani, noteaza Digi 24.Asta pentru ca atat Grecia, cat și…

- Veste buna pentru romanii care si-au facut planuri de vacanta in Grecia sau Bulgaria anul acesta. Premierul Ludovic Orban a comunicat în ședința BEx PNL ca în aceste zile se lucreaza la un pachet de masuri care sa fie aplicate dupa data de 15 iunie si care sa le permita celor…

- Cei mai multi turisti romani prefera pentru vacanta de vara Turcia, Grecia sau Bulgaria. Hotelierii din aceste tari, afectati si ei de pandemia de coronavirus, se pregatesc pentru sezonul estival cu masuri stricte. Turcia, spre exemplu, o tara care s-a remarcat prin sistemul de all inclusive si care…

- Vesti bune pentru cei care au platit vacante in Turcia si Grecia pentru aceasta vara: statiunile turcesti isi asteapta turistii din 1 iulie, dar regulile de securitate la hoteluri si resorturi vor fi foarte stricte, anunta reprezentantii agentiilor de turism de la noi. Ei spun ca operatorii turci au…