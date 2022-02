Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, 24 februarie, un avion militar, care aparține de Forțele Aeriene Ucrainene a intreprins un zbor neautorizat in spațiul aerian romanesc, in partea de nord a Romaniei. „Joi, 24 februarie, doua aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Romane aflate in serviciul de lupta…

- Este vorba despre un zbor neautorizat in partea de nord a Romaniei, care se apropia de spațiul aerian național. Dupa aterizare, pilotul militar ucrainean s-a pus la dispoziția autoritaților romane, urmand a fi luate masurile legale care se impun in aceste situații.

- Joi, doua aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Romane aflate in serviciul de lupta Poliție Aeriana sub comanda NATO au decolat, in jurul orei 6.15, pentru clarificarea unei situații aeriene referitoare la un zbor neautorizat in partea de nord a Romaniei, care se apropia de spațiul aerian…

- ULTIMA ORA: MINISTERUL APARARII NAȚIONALE CONFIRMA ca Un avion militar ucrainean a aterizat la Bacau, altul este escortat la Cluj Napoca The post ULTIMA ORA: MINISTERUL APARARII NAȚIONALE CONFIRMA ca Un avion militar ucrainean a aterizat la Bacau, altul este escortat la Cluj Napoca first appeared on…

- Doua aeronave F-16 Fighting Falcon ale Fortelor Aeriene Romane, aflate in serviciul de lupta Politie Aeriana, sub comanda NATO au decolat la ora 6,15, pentru a cerceta intrarea in spațiul aerian din nordul țarii a unui avion Suhoi 27 al Forțelor Aeriene U

- Ministerul Apararii anunta ca un avion militar ucrainean a fost interceptat si aterizat la Bacau. "Astazi, doua aeronave F-16 Fighting Falcon ale Fortelor Aeriene Romane aflate in serviciul de lupta Politie Aeriana sub comanda NATO au decolat, in jurul orei 6.15, pentru clarificarea unei situatii aeriene…

- Un avion militar al Ucrainei a aterizat in Romania, in prima zi de razboi in Ucraina. Este vorba de un avion de lupta Suhoi 27. Avionul a fost intampinat de doua avioane F-16 ale Romaniei, care l-au insoțit pana la aterizare. Aterizarea s-a produs pe aeroportul militar din Bacau. Se pare ca pilotul…

- Joi, 24 februarie, doua aeronave F 16 Fighting Falcon ale Fortelor Aeriene Romane aflate in serviciul de lupta Politie Aeriana sub comanda NATO au decolat in jurul orei 6.15, pentru clarificarea unei situatii aeriene referitoare la un zbor neautorizat in partea de nord a Romaniei, care se apropia de…