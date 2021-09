Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatatii ii raspunde premierului pe tema achizitionarii vaccinurilor impotriva Covid-19. El a precizat ca Romania nu a cheltuit bani pentru comanda vaccinului CureVac si ca „dreptul dobandit prin semnarea acelui acord era acela de a plasa comenzi daca ar fi fost aprobat”.

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a fost revocat din funcție miercuri seara. Anunțul a fost facut de premier in plina criza guvernamentala, dupa ce partenerii de coaliție din USR PLUS au refuzat sa ia parte la ședința de Guvern in care urma sa fie discutat inclusiv programului de investiții „Anghel…

- Florin Citu ii raspunde lui Marcel Ciolacu dupa ce liderul PSD a postat un mesaj pentru premier, alaturi de o fotografie din Vama Veche. "Vacanta placuta pana in 2028", este raspunsul lui Citu, printr-o postare pe Facebook.

- Florin Cițu le-a raspuns sambata pertenerilor USR PLUS din coaliția de guvernare, care au spus ca episodul din SUA reprezinta o problema de moralitate. Premierul le-a amintit de incidentul de la calea ferata, cu un tren blocat o noapte intreaga pe camp, fara ca șefii CFR sa faca ceva pentru calatori,…

- Castigul salarial mediu nominal brut a fost, in iunie, de 5.779 lei, cu 84 lei mai mare decat in luna anterioara, in timp ce valoarea medie nominala neta s-a ridicat la 3.541 lei, in crestere cu 49 lei, raportat la perioada de referinta, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de…

- Anuntul a fost facut de nepoata fostului detinut politic. Aceasta a scris ca starea lui de sanatate s-a deteriorat, iar orele si zilele urmatoare sunt esentiale pentru viata sa.Octav Bjoza, in varsta de 83 de ani, a fost pentru o scurta perioada subsecretar de stat, dar a fost demis de premierul Florin…

- Guvernul a adoptat, miercuri, o ordonanța de urgența care le permite autoritaților locale sa ceara de la Ministerul Finanţelor, în cursul anului 2021, împrumuturi de la stat. Anunțul a fost facut, la finalul ședinței de guvern, chiar de premierul Florin Cițu, ministru interimar al finanțelor. “In…

- Florin Cițu, premierul Romaniei, a declarat azi, la Parlament, ca Guvernul are in vedere relaxari de la data de 1 august și ca singura pregatire pentru un potențial val 4 de infectari cu coronavirus este vaccinarea. Va fi obligatorie a treia doza de vaccin in Romania? Florin Cițu a spus ca specialiștii…