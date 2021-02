„Anunţul” urşilor de la Zoo Târgu Mureş: Primăvara este aproape "Se spune ca daca ursul iese din barlog, in data de 2 februarie, si isi vede umbra, se intoarce, pentru ca primavara e departe. Daca este innorat si nu isi vede umbra, atunci primavara este aproape si nu mai intra inapoi. Ursii ne spun astazi ca primavara este aproape fiindca este innorat, iar noi, de 15 ani, sarbatorim aceasta zi in cadrul unei activitati educationale. In 90- din cazuri au prezis corect vremea care urmeaza", (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei opt ursi maturi de la Gradina Zoologica din Targu Mures au iesit din barlog, marti, de Ziua Ursului, semn ca primavara este aproape, iar ingrijitorii lor sustin ca de 15 ani previziunile meteorologice bazate pe comportamentul acestora au fost corecte. "Se spune ca daca ursul iese din barlog, in…

- Conform tradiției pe data de 2 februarie a fiecarui an se sarbatorește ziua Ursului, Stretenia sau Intampinarea Domnului. In aceasta zi iarna se intampina cu primavara. Se spune din batrani ca in ziua de Stretenie ursul va ieși din barlog și, cu acest prilej, se pot face previziuni meteorologice importante…

- Romanii care merg la cumparaturi vor plati mai mult de acum. Apare o noua taxa. Anunțul a fost facut chiar de ministrul Mediului, Tanczos Barna. NU s-a dat niciun ban! Revolta pe scena politica. Cine susține centrele de vaccinare Acesta a anunțat, luni, ca „undeva in primavara” Guvernul Cițu…

- Conflictul politic dintre guvernul federal și cele regionale și reticența tot mai mare a cetațenilor și a autoritaților in fața masurilor dure de combatere a COVID au adus Germania chiar in situația pe care a incercat sa o evite acum o luna și jumatate: aceea de a institui un lockdown dur, pentru a…

- Potrivit președintelui Consiliului Județean, Radu Moldovan, in primavara anului viitor noul spațiu ce va gazdui Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean va fi gata. Veste buna de la Spitalul Județean de Urgența Bistrița: Unitatea de Primiri Urgențe va fi gata in primavara anului viitor. Anunțul…

- In municipiul Chișinau continua active lucrarile de reconstrucție a stadionului sportiv pentru liceele M. Grecu și N. Iorga din sectorul Botanica, care urmeaza sa fie finalizate in primavara anului 2021. Anunțul a fost facut de vicepretorul sectorului Botanica, ex-consilierul municipal din partea PSRM,…

- Alexandru Rafila a facut un anunț care sperie intreaga țara! Reprezentantul Romaniei la OMS susține ca este foarte posibil sa apara al treilea val de infectari cu noul coronavirus in lunile februarie-martie. Presedintele Societatii Romane de Microbiologie spune ca depinde de masurile de sanatate publica…

- SPRIJIN… Fermierii vasluieni isi vor primi despagubirile pentru seceta din primavara la inceputul anului viitor. Anuntul a fost facut ieri de ministrul Agriculturii, Adrian Oros, care a precizat, totodata, ca fermierii vor trebui sa depuna solicitarile pana la finalul anului 2020. Potrivit acestuia,…