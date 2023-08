Anunțul UNESCO în privința Veneției. Ce efecte poate avea turismul copleșitor Venetia ar trebui sa fie adaugata pe o lista a siturilor din Patrimoniul Mondial aflate in pericol, susține agentia culturala a ONU, transmite BBC. Potrivit unui raport al UNESCO, emblematicul oras italian risca sa sufere daune „ireversibile” din cauza turismului coplesitor, a dezvoltarii excesive si a cresterii nivelului marii din cauza schimbarilor climatice. Agentia isi […] The post Anunțul UNESCO in privința Veneției. Ce efecte poate avea turismul copleșitor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Naționala a Romaniei a fost inchisa pina in septembrie din cauza ploșnițelor. Anunțul a fost facut pe pagina oficiala de Facebook a Bibliotecii Naționale, dar și pe site-ul oficial al instituției, unde se precizeaza ca paraziții au fost depistați pe unele banchete de la parterul cladirii,…

- Jurnalistul Radu Tudor, realizator al emisiunii „In fața națiunii” de la Antena 3 CNN, considera ca Eduard Hellvig a dat un semnal puternic la anunțul demisiei din fruntea SRI, și anume ca daca nu se procedeaza la fel și in alte instituții, nu vom scapa niciodata de „fantoma securismului”. Radu Tudor…

- Este scandal la Colegiul National „Gheorghe Sincai” dupa prima zi a examenului de Bacalaureat. Elevi, parinti si profesori reclama ca zeci de lucrari ale elevilor care au sustinut proba la Limba Romana au fost anulate pe motiv ca un cuvant dintr-un titlu ar fi fost scris mai jos sau pe randul urmator.…

- Un tanar in varsta de 38 de ani a murit duminica, 11 iunie, dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe DN1, la intrarea in Municipiul Campina, județul Prahova. In vehicul se afla doar șoferul, iar la sosirea echipajelor, acesta era incarcerat și in stare de inconștiența. Dupa ce a fost scos dintre fiare, medicul…

- Un tanar in varsta de 38 de ani a murit duminica, 11 iunie, dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe DN1, la intrarea in Municipiul Campina, județul Prahova. In vehicul se afla doar șoferul, iar la sosirea echipajelor, acesta era incarcerat și in stare de inconștiența. Dupa ce a fost scos dintre fiare, medicul…

- Situația școlara a elevilor se va incheia cu mai puține note. Aceasta este soluția promovata, joi, in ședința de Guvern, de ministrul Educației, Ligia Deca. “Pe langa masurile concrete luate deja prin intermediul celor doua ordonante de urgenta din ultimele saptamani, precum si prin declaratia cu anexa,…

- Printul Harry ar putea fi expulzat din SUA, in urma marturisirilor , privind consumul de droguri, pe care acesta le-a facut in cartea sa .Fapta prințului ar trebui sa determine publicarea documentelor sale de imigrare, a sustinut, marti, in fata unui tribunal din Washington, un grup de reflectie conservator…

- Perspectiva imediata a unei contra-ofensive a Ucrainei și imaginea dezastruoasa a paradei militare de la Moscova au readus in prim-plan discuțiile despre lipsa de capacitate a industriei de armament din Rusia. Industria de aparare din Rusia are probleme serioase, ceea ce face foarte probabila situația…