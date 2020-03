Anuntul Spitalului Judetean Constanta privind suspendarea consultatiilor din Ambulatoriul de specialitate

Stiri pe aceeasi tema

- Decizia a fost aprobata de ministrul de Interne și este aplicabila incepand de astazi, 24 februarie. Totodata, CNAS anunța modificari importante in modul de acordare a serviciilor medicale pe perioada instituirii starii de urgența. Ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela a semnat, ieri, un nou Ordin…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca astazi, 23 martie, a fost emis un ordin pentru instituirea masurilor necesare limitarii raspandirii infecției cu virusul SARS-COV-2(noul coronavirus), la nivelul unitaților sanitare publice și private. Incepand de maine, 24 martie, pentru o perioada de 14…

- Programul Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta se modifica incepand de astazi.In plus, toti pacientii programati vor fi supusi unui triaj epidemiologic, la intrarea in sediul unitatii medicale.Totodata, programarile efectuate…

- Primele rezultate ale testelor pentru COVID-19 efectuate colegilor asistentului medical infectat cu coronavirus sunt negative, fiind asteptate rezultatele pentru intreg personalul testat, au informat duminica reprezentanti ai Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta. „Rezultatele partiale…

- Comunicat de presa Masurile de preventie impotriva COVID 19 continua la Spitalul Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei"Constanta. Actiuni de dezinfectie au loc in permanenta, in toate sectiile. Ieri a fost testat personalul care lucreaza in sectia Medicala II. In plus, s a luat decizia ca toti…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat, luni, intr-o conferința de presa a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, ca se vor transmite circulare catre institutiile publice si private pentru analizarea posibilitatii ca angajatii sa lucreze de acasa.

- Presedintele Consiliului Judetean Constanta, Marius Horia Tutuianu, a convocat, astazi, o intalnire cu sefii de sectii din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta pentru a decide masurile de preventie suplimentare necesare in contextul posibilitatii aparitiei virusului…

- Guvernul adopta in ședința de marți proiectul de ordonanța de urgența prin care serviciile medicale din cadrul programelor naționale de sanatate curative care sunt suportate din Fondul unic de Asigurari Sociale se pot derula atat prin furnizori publici, cat și prin furnizori