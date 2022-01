Stiri pe aceeasi tema

- Bourla spune ca rapelurile impotriva coronavirusului vor ramane necesare, dar pilula anti-COVID „va schimba totul”Bourla a acordat un interviu postului francez BFM TV pentru a face public anunțul unui pachet de investiții al companiei farmaceutice in Franța.Bourla a laudat, de asemenea, eficacitatea…

- Albert Bourla, CEO-ul Pfizer, a declarat luni ca, desi „cel mai probabil scenariu" este acela in care coronavirusul va continua sa circule timp de ani de zile, este de parere ca actualul val de infectii va fi ultimul care va necesita impunerea de restrictii, relateaza The Times of Israel. Bourla a facut…

- Albert Bourla, CEO-ul Pfizer, a declarat luni ca, deși „cel mai probabil scenariu” este acela in care coronavirusul va continua sa circule timp de ani de zile, este de parere ca actualul val de infecții va fi ultimul care va necesita impunerea de restricții, relateaza The Times of Israel . Bourla a…

- CEO-ul gigantului farmaceutic spera ca vom putea avea un control asupra noului coronavirus printr-o combinație de vaccinari anuale și pastile pentru tratarea bolilor.Lumea are noi instrumente pentru a preveni bolile grave, chiar daca se confrunta cu un val de cazuri, a adaugat el.Albert Bourla spune…

- Pfizer a anuntat luni ca vaccinul sau impotriva COVID-19 a oferit o protectie puternica pe termen lung impotriva virusului intr-un studiu in stadiu avansat, realizat in randul adolescentilor cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani, transmite Reuters. O serie de doua doze de vaccin a aratat lo…

- Pfizer a declarat ca a finalizat depunerea cererii de autorizare a utilizarii de urgenta a medicamentului, Paxlovid, la Administratia pentru Medicamente si Alimente din SUA, inclusiv date din studiul clinic al producatorului de medicamente. Medicamentul oral ar putea fi o noua arma promitatoare in lupta…

- Oficiali din Ministerul israelian al Sanatatii estimeaza ca țara va incepe la jumatatea lunii noiembrie sa ii imunizeze impotriva COVID pe copiii cu varste intre 5 si 11 ani, dupa ce vaccinul de la Pfizer va obtine o autorizatie mai larga din partea autoritaților de reglementare din SUA, relateaza Hotnews.…

- Administratia pentru Medicamente si Alimente (Food and Drug Administration, FDA) a autorizat dozele suplimentare in cazul vaccinurilor anti-Covid produse de Moderna si Johnson & Johnson. Agentia a dat unda verde si unui „amestec” de doze. Spre exemplu, cei care au fost initial vaccinati cu serul Johnson…