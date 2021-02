Stiri pe aceeasi tema

- „Ducele si Ducesa de Sussex sunt foarte fericiti ca vor avea al doilea copil ”, a transmis, duminica, 14 februarie, un purtator de cuvant al cuplului. Anunțul a venit la exact 37 de ani de la momentul in care prințesa Diana a facut anunțul ca e insarcinata cu prințul Harry, o observat tabloidul Daily…

- Printul Harry si Meghan Markle vor fi din nou parinti. Ducesa e insarcinata, lucru vizibil intr-o noua fotografie oficiala prin care au facut si anuntul. Viitorul copil se va naste in vara.

- Mare bucurie in familia foștilor duci de Sussex. Printul Harry si Meghan Markle asteapta al doilea copil. Anunțul a venit de la un purtator de cuvant al cuplului, care a dat presei și o fotografie alb-negru cu ei doi sub un copac. Meghan sta intinsa si isi odihneste capul pe piciorul lui Harry, tinand…

- Printul Harry si sotia lui, Meghan Markle, asteapta al doilea copil, a anuntat un purtator de cuvant al cuplului, potrivit BBC, citata de news.ro. Cei doi sunt „foarte fericiti” si se pregatesc de venirea pe lume a fratelui sau surorii lui Archie Mountbatten-Windsor, care a implinit varsta…

- Presa britanica vorbește in aceste zile despre anumite dezvaluiri la adresa lui Meghan Markle și Prințul Harry. Se pare ca sora vitrega a lui Meghan Markle, Samantha, iși va lansa saptamana viitoare memoriile. Jurnaliștii birtanici vorbesc de o adevarata bomba de presa. Meghan Markle și Prințul Harry…

- Printul Harry si sotia lui, Meghan Markle, au semnat un acord cu serviciul de streaming Spotify pentru a produce continut audio original, informeaza Variety, potrivit news.ro. Conform contractului multianual, compania Archewell Audio a cuplului va crea programe exclusiv pentru Spotify. Intre…

- Ducesa de Sussex a avut o interventie video pentru postul CNN, prima de dupa anuntul legat de pierderea unei sarcini in vara. Meghan Markle a aparut din curtea resedintei sale si a lui Harry din Santa Barbara, asezata pe o banca si imbracata intr-o bluza subtire, intr-o nuanta delicata de lila.

- Meghan Markle (39 de ani) a aparut pentru prima data in public dupa ce in urma cu cateva saptamani a dezvaluit faptul ca a trecut in aceasta vara prin evenimentul nefericit al unui avort spontan. Soția prințului Harry a avut o apariție surpriza la CNN Heroes pentru a marca primul... The post Cum a aparut…