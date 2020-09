Anunțul Ryanair pentru cei care își schimbă planurile de călătorie Ryanair a anuntat ca va extinde anularea taxei pentru schimbarea zborului pentru toți clienții care fac rezervari pentru zboruri in octombrie și noiembrie, daca planurile lor de calatorie se schimba. Clienții care fac rezervari pentru calatorii in octombrie și noiembrie vor putea sa iși schimbe zborurile cu taxa zero pentru schimbarea datei calatoriei pana pe 21 martie 2021. Modificarile trebuie facute cu cel puțin 7 zile inainte de data plecarii rezervarii inițiale. „ Clienții pot planifica știind ca, daca planurile lor se schimba, iși pot muta zborurile catre orice data noua pana pe 21 martie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

